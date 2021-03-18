В Актобе суд оправдал гинеколога, у которой умерла пациентка

У девушки произошел анафилактический шок, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Осенью 2019 года в частном медцентре «Алия» в Актобе скончалась 20-летняя пациентка. Ей ввели препарат метрогил, у девушки произошел анафилактический шок. Гульдане Нурмаганбетовой проводили продувание маточных труб. Так гинеколог Ольга Ли-Ко-Шин-Феттер оказалась на скамье подсудимых. Ольга Ли-Ко-Шин-Фетер обвинялась в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.317 УК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником вследствие н