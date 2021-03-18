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Происшествия

В Актобе суд оправдал гинеколога, у которой умерла пациентка

У девушки произошел анафилактический шок, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Осенью 2019 года в частном медцентре «Алия» в Актобе скончалась 20-летняя пациентка. Ей ввели препарат метрогил, у девушки произошел анафилактический шок. Гульдане Нурмаганбетовой проводили продувание маточных труб. Так гинеколог Ольга Ли-Ко-Шин-Феттер оказалась на скамье подсудимых. Ольга Ли-Ко-Шин-Фетер обвинялась в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.317 УК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником вследствие н
gorod
В Актобе суд оправдал гинеколога, у которой умерла пациентка
У девушки произошел анафилактический шок, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Актобе осудили подростка за связь с 15-летней девочкой
В Актобе осудили подростка за связь с 15-летней девочкой
Иллюстративное фото из архива "МГ" Осенью 2019 года в частном медцентре «Алия» в Актобе скончалась 20-летняя пациентка. Ей ввели препарат метрогил, у девушки произошел анафилактический шок. Гульдане Нурмаганбетовой проводили продувание маточных труб. Так гинеколог Ольга Ли-Ко-Шин-Феттер оказалась на скамье подсудимых. Ольга Ли-Ко-Шин-Фетер обвинялась в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.317 УК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником вследствие небрежного отношения к ним, повлекшие по неосторожности смерть человека". Свою вину в смерти пациентки она не признала. По ее словам, она использовала препарат, прописанный в стандартах лечения. Но в материалах дела указано: врач грубо нарушила клинический протокол диагностики и лечения, необоснованно ввела внутриматочно пациентке препарат метронидазол-Акос, от него и наступил анафилактический шок. Суд установил, что 14 октября 2019 года пациентка пришла на прием в ТОО «МЦ «Алия» к врачу Ольге Ли-Ко-Шин-Фетер на процедуру гидротубации. До этого для обезболивания медсестра ввела ей кеторолак 2,0 мл, который мог привести к анафилаксии. Препарат медсестра ввела вместо кетонала без согласования с лечащим врачом. Уже после введения кеторолака врач ввела пациентке - 40 мл раствора метронидазол. Специалисты дали суду заключение: анафилактический шок мог быть вызван как от кеторолака, так и метрогила. Причем, медсестра ввела 5 раз больше кеторолака, чем предусмотрено инструкцией. Ранее у пациентки аллергии на метронидазол не было, до процедуры она в течение 7 дней принимала препарат, содержащий метронидазол. Гособвинитель просил суд назначить врачу наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 лет, с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года. Суд признал врача невиновной и оправдал ее. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Фарида ЗАРИП
Актобе суд врач

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