В Актобе суд отсрочил наказание аферистке, торговавшей госгрантами

В суде №2 города Актобе рассмотрели уголовное дело против двух женщин, обвиняемых в мошенничестве. Из материалов дела следует, что летом 2022 года одна из подсудимых обманула потерпевшую, пообещав помочь её дочери поступить в медицинский университет на грант. Женщина сказала, что у неё есть знакомый, который может решить этот вопрос. Потерпевшая поверила и перевела ей 2,5 млн тенге. Получив деньги, мошенница передала 1 млн тенге своей знакомой (второй подсудимой), а остальную сумму оставила себе. Вторая подсудимая тоже потратила деньги на личные нужды, хотя на самом деле не могла помочь с поступлением.

Отмечается, что вторая подсудимая ранее уже обманывала людей. В 2022 году она обещала помочь с образовательными грантами, деньгами на бизнес от Палаты предпринимателей «Атамекен» и даже с присвоением звания модератора экзаменационного центра «Ustudy». За свои «услуги» она брала деньги, но ничего не делала. С 2022 по 2024 год она была признана виновной несколько раз. Всего пострадало 30 человек, а сумма ущерба превысила 25 млн тенге.

Обвиняемые признали свою вину. Суд учёл их раскаяние, и тот факт, что у первой подсудимой есть малолетние дети.

Первая подсудимая получила 1 год ограничения свободы. Вторая подсудимая приговорена к 1 году ограничения свободы, однако, с учётом предыдущего приговора, суд назначил ей 4 года лишения свободы. При этом исполнение наказания отложено на 3 года.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей. Приговор вступил в силу.