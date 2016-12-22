В воинской части Актобе от рук террористов погибли три человека На первом судебном заседании допрашивали свидетели той кровавой бойни – солдатов-срочников, которые тоже в тот день несли суточное дежурство. Выяснилось, что 5 июня они встретили вооруженных террористов с дубинками. Испугавшись толпы радикалов, которые буквально шли напролом и стреляли, рядовые Сапар ДОСБОЛ и Рамазан МУСАБАЕВ ринулись в штаб. - Со стороны КПП направлялись террористы, количество точно не могу сказать, - вспоминает рядовой Рамазан МУСАБАЕВ, который проходит по делу в качестве свидетеля. – Мы сразу забежали в штаб. После меня Досбол забежал. Потом я направился за дежурным по части в туалет, за ним еще два штаб-наряда шли. Последним в туалет, получается, зашел я и закрыл двери на щеколду. В штабе в это время находились дежурные офицеры – Кайнарбек ТАСТАНБЕКОВ и Кайыргали ОРАЗЖАНОВ. Они, по словам свидетелей, первыми забежали в туалет, но никакой команды подчиненным военнослужащим никто из них не дал. Вместо этого майоры, у которых в руках были заряженные пистолеты, поспешили выпрыгнуть в окно. Следствие расценивает такие действия дежурных офицеров преступными. - В случае группового вооруженного нападения на воинскую часть дежурный по части и его помощник обязаны ввести в действие специальный план охраны и обороны с оповещением внутреннего караула и подразделения части. Обязаны были применить оружие в случае отражения вооруженного нападения на охраняемые военные и гражданские объекты, караулы, помещения и сооружения воинской части. Не пресекая совершаемое правонарушение и не отражая нападение на воинскую часть, путем применения пистолетов ПМ, в том числе в защиту рядовых Сапара, Шайсултана, оставили последних в помещении дежурной части, а сами убежали через окно туалета, - рассказал суду гособвинитель Турегали БАКИРОВ. Однако Кайнарбек ТАСТАНБЕКОВ считает, что все обвинения беспочвенны. Он полностью отрицает вину и намерен добиваться оправдательного приговора. - На то были причины, почему я побежал, выпрыгнул через окно – это с целью оповещения взаимодействующих органов. Там времени не было думать, кому-то инструктаж давать. Главное – не терять ни минуты, оповестить, потому что нас не оповестили. Нас застали врасплох. Мне, например, хватило бы 7-8 минут, чтобы привести всю часть в боевую готовность, встретить этих террористов. Есть центр управления ДВД, куда поступают все звонки, все происшествия там фиксируются. У них также имеются видеокамеры, которые по городу напичканы. Они по камере видели, но звонок не поступил, - говорит майор Кайнарбек ТАСТАНБЕКОВ, который сразу после июньских событий уволился из войсковой части № 6655. По мнению подозреваемого офицера, их хотят сделать «козлами отпущения». Тастанбеков уверен, в том, что случилось 5 июня надо винить совсем других людей. - Посмотрите на соседнюю войсковую часть, там часовой стоит при входе с автоматом, заряженным 60 патронами. А у нас в воинской части с палкой резиновой охраняют. Это первое. Второе – с полпинка ворота протаранили. Это тоже о чем-то свидетельствует! – уверен Тастанбеков. Второй подозреваемый по делу офицер Кайнарбек ОРАЗЖАНОВ не так категоричен и даже частично признал вину. Бывшим сотрудникам войсковой части № 6655 грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Нарушение уставных правил несения внутренней службы» . Напомним, 5-го июня во время вооруженного нападения на войсковую часть № 6655 там погибли два офицера – Даниель МАЙЛЫБАЕВ и Берик КАЛИЕВ, а также рядовой Сапар ДОСБОЛ.