Hz0NzfSbDyo Как сообщили в пресс-службе УЧС г.Уральск, возгорание произошло 16 декабря по адресу улица Гагарина, 2/5. - В складском помещении, которое принадлежит управлению административной полиции МПС ДВД ЗКО, горела мебель на площади 50 кв.м. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. На место возгорания выезжали 3 единицы техники и 13 человек личного состава, - рассказали в УЧС.