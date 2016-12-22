Cagdm5TrbVU 30 и 31 декабря 2015 года группа волонтеров организовала акцию в поддержку многодетных и малоимущих семей Атырау. Благодаря помощи спонсоров и неравнодушных людей, поддержавшим акцию, десятки семей получили подарки и праздничное новогоднее настроение. Волонтеры, переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, сказочных и мультипликационных героев дарили праздник и волшебство одиноким пожилым людям, пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям, доезжая даже в самые отдаленные уголки нефтяной столицы.Самые лучшие кадры благотворительной акции были запечатлены на видео под названием "Елки в Атырау". В этот раз волонтеры намерены повторить начатое дело и вновь призывают всех желающих пожертвовать новогодней ночью на свершение добрых дел.- Была невероятно волшебная ночь, заполненная приятными сюрпризами, улыбками на лицах, радостью, благодарностью, неимоверной добротой и светом! И почему бы и в этом году не повторить эту чудесную ночь?! Присоединяйтесь, друзья, как лично, так и денежными вкладами для закупа подарков или сами можете подарки сделать, - призывает в одном из сообществ социальной сети Facebook участница акции Акдидар БАГИТ.