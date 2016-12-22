Как стало известно, в течение года за помощью в палату предпринимателей обращались сотни бизнесменов, 80% обращений рассмотрены положительно. - Мы озвучиваем те проблемные темы, которые волнуют не одного бизнесмена, а многих. Задача только одна, чтобы хотя бы половина бюджета формировалась за счет бизнеса, а для этого нужно создавать условия, - говорит председатель совета по защите прав предпринимателей ЗКО Хайдар КАПАНОВ. Также в ходе обсуждения проблемных вопросов стало известно, что на территориях бизнес-объектов, выросло число краж чужого имущества: по сравнению с прошлым годом на 17%. Для того, чтобы сохранить свое имущество, прокуроры предлагают сделать следующее. - Следует подготовить аудио и видео оповещение, а также бумажную продукцию, памятки, брошюры и так далее. К примеру, можно задействовать потенциал организаций, которые распространяют квитанции о коммунальных платежах, на обратной стороне напечатать информацию предупредительного характера. Посетители должны быть обязательно предупреждены о видеонаблюдении и о договорах с охранными организациями, эти предупреждения должны быть на видных местах, - сообщил старший прокурор отдела прокуратуры г. Уральск Дархан ШЕКЕЕВ. Выяснилось, видеокамеры действительно помогают зафиксировать момент кражи, однако зачастую вор не несет наказание. Представителей бизнеса очень интересовал процент раскрываемости таких краж, но озвучить его исполнительные органы не смогли. - На собственном примере могу сказать. У меня в торговом центре украли портмоне, видеокамеры висели, материал мы предоставили, а реакции - ноль. Никаких сообщений от правоохранительных органов. Причем на видео конкретно видно лицо этой женщины, как она лезет ко мне в сумку. Этот случай был в сентябре прошлого года, а результата до сих пор нет, - говорит член совета предпринимателей ЗКО Татьяна ТРИФОНОВА. Исходя из претензий предпринимателей, члены совета попросили прокуроров к следующей встречи подготовить информацию о раскрываемости краж.