Полицейские Уральска выявляют факты парковки автомобилей обычными водителями у знака "Парковка для инвалидом". Как известно, парковаться там могут только водители, которые имеют инвалидность 1 и 2 группы. - Парковаться у такого знака также могут те, кто перевозит инвалидов 1 и 2 группы, но при этом у них должен быть приклеен знак «Инвалид» на заднем стекле, - поясняет представитель МПС УВД г.Уральск Данияр МУЛДАШЕВ. Стоит отметить, что суммы штрафов с каждым годом увеличиваются, но это, видимо, совсем не пугает водителей. Так, на парковке перед железнодорожным вокзалом установлен знак, разрешающий парковаться лишь водителям с ограниченными возможностями, или тем, кто их сопровождает, но при наличии подтверждающих документов. Но по факту паркуются там все, кому не лень. Сами автовладельцы в своё оправдание заявляют, что спешили, поэтому и не заметили знак. - Да я вот только подъехал, вышел буквально на 5 минут. Вернулся, а тут уже сотрудники полиции. Теперь придется штраф платить, не очень-то хороший подарок к новому году, - расстроился один из оштрафованных водителей. Полицейские советуют лишний раз осмотреться, прежде чем парковать свой автомобиль, иначе штрафа в размере 50 МРП или 106 тысяч тенге не избежать. К слову сказать, если водители оплатят штраф в течение 7 дней, то сумма будет меньше в два раза.