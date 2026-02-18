Стражи порядка просят уральцев избегать тёмных и безлюдных мест.

В Уральске раскрыли два грабежа. Подозреваемые задержаны, расследование продолжается, сообщили в департаменте полиции ЗКО.

— Первое нападение произошло 12 февраля около 21:30 на проспекте Абая. Неизвестный напал на несовершеннолетнего и забрал у него «iPhone 11». Подросток получил ушибы, после получения медицинской помощи его отпустили домой. Ущерб составил 300 тысяч тенге. Подозреваемым оказался несовершеннолетний. Ему избрали меру пресечения без ареста. Телефон пока не найден, — пояснили в ведомстве.

Ещё один инцидент произошёл 14 февраля. В полицию обратилась жительница города. Она сообщила, что в январе у неё с применением силы отобрали «iPhone 16 Pro» и деньги. Ущерб составил 418 тысяч тенге.

Полицейские задержали двоих подозреваемых, ранее судимых. Один помещён в ИВС, второму назначена мера пресечения без лишения свободы.

В департамент полиции ЗКО напомнили: избегайте тёмных и безлюдных мест, не демонстрируйте ценности и при угрозе звоните 102.