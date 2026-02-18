В прошлом году возвращено более сотни участков земли.

В 2022–2025 годах государству вернули 584 тысячи гектаров сельхозземель в регионе. В 2025 году возвращено 106 участков площадью 61,6 тысячи гектаров: 55,3 тысячи гектаров — пастбища, 2,2 тысячи — пашни, 4,1 тысячи — другие сельхозугодья.

По плану на 2026 год, утверждённому Министерством сельского хозяйства РК, в регионе намерены вернуть ещё 40 тысяч гектаров неиспользуемых земель.