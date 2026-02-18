На западе Казахстана завтра ожидается холодная и преимущественно облачная погода без значительных осадков.

По данным РГП «Казгидромет», 19 февраля в Уральске сохранится морозная погода: ночью температура воздуха опустится до −8…−10 °C, днём — до −6…−8 °C. Облачность, небольшой туман и отсутствие существенных осадков — такие условия прогнозируются в течение большей части дня. Ветер северо-восточный, умеренный.

В Атырау также будет прохладно: ночью ожидается около 0…-2 °C, днём воздух прогреется до +3…+5 °C. Погода преимущественно облачная, возможен туман и гололедица, осадков мало. Ветер умеренный, возможны порывы.

В Актау ожидается более мягкий зимний день. Ночью температура будет колебаться от -2 до +3 °C, днём — до +3…+8 °C. В ряде районов возможен лёгкий дождь и туман, ветер существенно не усилится.

В Актобе сохраняются холодные условия: температуры остаются ниже нуля. Днём прогнозируются значения около -8…-10 °C, ночью — до -14 °C. Облачно, возможен слабый снег и туман на отдельных участках дорог.