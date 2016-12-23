На единовременную материальную помощь будет выделено 50 миллионов тенге из местного бюджета. Об этом рассказал заместитель акима города Мейрим КАЛАУИ. По его словам, решение о социальных выплатах в честь Дня Независимости было принято на сессии городского маслихата. Таким образом, на материальную помощь могут рассчитывать следующие категории горожан: - получатели государственной адресной социальной помощи (семьи со среднедушевым доходом, не превышающим размер черты бедности – 9 603 тенге); - получатели государственного пособия для детей до 18 лет (семьи со среднедушевым доходом, не превышающим размер продовольственной корзины – 14 404 тенге); - получатели жилищной помощи, ежемесячный доход которых не превышает рассчитанной величины прожиточного минимума – 24 007 тенге; - малообеспеченные семьи с ежемесячным среднедушевым доходом, не превышающим размер прожиточного минимума – 24 007 тенге. - Материальную помощь в честь Дня Независимости получат около 2 тысяч человек, - заключил Мейрим КАЛАУИ.