Общественники Аксая обратились к генпрокурору с просьбой рассмотреть дело их акима
Письмо в защиту Айымгуль ТРЖАНОВОЙ, под которым подписались педагоги, депутаты, чиновники и просто неравнодушные аксайцы, отправили в Астану.
Фото из архива "МГ"
По словам депутата Бурлинского районного маслихата, директора СОШ №3 г.Аксай Надежды ШИГАНАКОВОЙ, их возмутил новостной сюжет на "Первом канале "Евразия" по поводу освобождения от должности акима города Аксай Айымгуль ТРЖАНОВОЙ.
- Там прозвучало: "Среди акимов уголовник! Акима города Аксай Западно-Казахстанской области уволили из-за судимости!" Согласно постановлению суда Тржанова была привлечена к административной ответственности, а не к уголовной. Сейчас для того, чтобы восстановить честь и доброе имя нашего руководителя, мы вынуждены обратиться за справедливым решением и помощью к Генеральному прокурору Казахстана, - говорит Надежда ШИГАНАКОВА.
"Уважаемый Жакип Кажманович! Человеку, проработавшему 24 года в бюджетной сфере и принесшему пользу народу и государственной службе было вынесено обвинение в виде административного взыскания. Является ли факт отопления котельными сельских школ объектов соцкультбыта того же села коррупционным правонарушением, тогда как в селе одна котельная школы во все времена отапливала все объекты? Деньги за отопление перечислялись в бюджет районного отдела образования и расходовались на организацию горячего питания детей и содержание школ. Во всех средствах массовой информации констатируются "сухие" строки закона: руководитель осуществлял "незаконную предпринимательскую деятельность", не поясняя, что это осуществляется от имени организации. "Имела нелегальный доход" - этот доход официально поступил в бюджет районного отдела образования, регистрировался в органах казначейства и расходовался на нужды школ.
Уважаемый Жакип Кажманович, просим Вас, Генерального прокурора Республики Казахстан, рассмотреть законность четырех постановлений суда от 27 марта 2015 года Бурлинского района ЗКО в отношении Тржановой А. М., а также рассмотреть наше данное ходатайство о восстановлении срока и протеста по вышеуказанным постановлениям", - говорится в письме, подписанном общественностью Аксая, педагогами, ветеранами педагогического труда и многими другими.
- Мы направили данное письмо в Астану, чтобы Генеральный прокурор сам посмотрел, правильно ли поступили у нас. Ведь административное взыскание Айымгуль ТРЖАНОВА получила в марте 2015 года, и в марте нынешнего года оно уже снимается. А в акимы Аксая ее избрали в сентябре 2016 года, - говорит Надежда ШИГАНАКОВА.
Напомним, пресс-служба прокуратуры ЗКО сообщила о том, что акима г.Аксай Айымгуль ТРЖАНОВУ отстранили от занимаемой должности. После прокурорской проверки выяснилось, что в марте 2015 года Тржанова, занимая должность руководителя отдела образования Бурлинского района ЗКО, привлекалась к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений по статье 535 КоАп РК - "Осуществление незаконной предпринимательской деятельности и получение незаконных доходов". Тогда ей назначили наказание в виде штрафа в размере 792 тысячи тенге.
