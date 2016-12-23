Группа уральских журналистов новостного портала и газеты "Мой ГОРОД" приехала в Атырау, чтобы популяризировать среди жителей нефтяной столицы информационный ресурс западного Казахстана.

Отметим, что сегодня журналисты портала www.mgorod.kz генерирует новости сразу в четырех областях: Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской и Атырауской.

Формат "быстрых" новостей в режиме "нон-стоп" портала "Мой ГОРОД" очень быстро набрал популярность у жителей Атырау. Сегодня информационный сайт стал узнаваемым не только среди молодого населения города, но и взрослых жителей.

В Атырау представители портала www.mgorod.kz провели ряд акций. К примеру, у главной городской елки атыраучане могли сделать новогоднее фото на память со Снегурочкой. Также на площади Исатая-Махамбета прошла акция по раздаче мандаринов и календарей.

В ближайших планах уральских журналистов портала визиты с подобными акциями в Мангистаускую и Актюбинскую области.

Камилла МАЛИК