22-летнего парня с признаками насильственной смерти обнаружили в собственном доме в поселке Шалгай Зеленовского района ЗКО 1 декабря. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в полиции, дело по факту смерти молодого человека еще нераскрыто. Между тем, расследованием уголовного дела по статье 423 УК РК, начатого в отношении жителя п.Шалгай Бобырева Л.А. за раскрытие обстоятельств обнаружения потерпевшего, которые не подлежали разглашению, занимается Зеленовский РОВД. Напомним, тело 22-летнего Виктора ЯКОВЕНКО было найдено утром 2 декабря в собственном доме в поселке Шалгай. 4 декабря его похоронили в родном селе.