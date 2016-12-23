Журналисты информационного портала "Мой ГОРОД" провели благотворительную акцию в Атырау.

Накануне Нового года сотрудники информационного портала www.mgorod.kz газеты "Мой ГОРОД" провели благотворительную акцию по раздаче подарков особенным детям и ребятам из малообеспеченных семей. Спонсором новогодней акции уже в который раз выступила компания ТОО "Шанс".

Журналисты навестили 8-летнюю Альмиру РЫСМАГАМБЕТОВУ, которая на днях вернулась из Южной Кореи, где перенесла операцию. Напомним, что у девочки был врожденный диагноз "волчья пасть". Сегодня Альмира чувствует себя отлично и уверена, что Новый год принесет ей все только самое хорошее. Девочка не могла учиться в школе из-за постоянных насмешек сверстников. Надеемся, что в новом году Альмира пойдет в школу и станет успешной ученицей.

В числе получивших подарки и двое мальчиков с ДЦП, один из которых в этот день праздновал свой день рождения.

Журналисты преподнесли в качестве подарков малоимущим семьям продуктовые наборы и сладости, предоставленные компанией "Шанс". Стоит отметить, что ТОО "Шанс" является нашим партнером на протяжении пяти лет. Все это время компания активно участвует в различных благотворительных акциях.

Камилла МАЛИК