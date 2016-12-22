У 10-летнего сына Салтанат СЕЙТ гиперкинетическая форма ДЦП. Ее ребенок абсолютно не владеет своим телом, 24 часа в сутки мальчик должен находиться под постоянным присмотром взрослых. - Когда я ухожу на работу 9-летняя дочка Жаннур остаётся в доме вместо меня рядом с братом. Я работаю от зари до зари, но средств все равно не хватает. Устаю, отчаиваюсь, но бросить борьбу за сына не могу. Пока молодая, очень хочу поднять его, - рассказывает женщина. Мать двоих детей вынуждена одна зарабатывать на жизнь. О супруге Салтанат говорить не хочет, он оставил семью не в самое лучшее время. Сегодня женщина трудится на нескольких работах, часть заработанных денег умудряется откладывать понемногу на лечение больного сына. Первым местом работы Салтанат является Центр реабилитации детей с повреждениями головного и спинного мозга. Именно здесь больной сын женщины проходит периодически реабилитацию. В обязанности Салтанат входит подготовка помещения Центра к приему маленьких пациентов, организация благотворительных акции, развозка продуктов питания, одежды и обуви мамам и детям, которые в этом нуждаются, а также помощь в сборе пожертвований от неравнодушных людей. Салтанат ведет несколько чатов с мамами особенных детей, пытаясь разузнать об их проблемах и помочь в их решении. Второе место работы Салтанат - Центр ментальной арифметики. Женщина прошла обучение у преподавателей и теперь сама работает педагогом. Салтанат дает индивидуальные уроки для особенных детей. Работа не из легких, ведь к каждому ребенку нужен особый подход. В одном из бутиков одежды женщина работает интернет-маркетологом. Ее задача - продвижение модного бренда в социальных сетях. С этими обязанности Салтанат справляется неплохо, успевая принимать участие и в рекламных фото сессиях в качестве модели. Совсем недавно одна из лабораторий в Германии дистанционно по результатам анализов дала неутешительное заключение 10-летнему Нуртасу. Немецкие врачи обнаружили в головном мозге мальчика скопление тяжелых ядовитых металлов, которые еще больше усугубляют состояние ребенка, отравляя живые клетки мозга. - Если не вывести металлы в ближайшее время, то могут начаться необратимые процессы. Моя заветная мечта - свозить сына к доктору Томасу ХРИСТИДИСУ в Грецию. Именно этот врач специализируется на выводе из головного мозга тяжелых металлов. Если со мной что-то случится, то я знаю, что Нуртас никому не будет нужен. Поэтому я очень тороплюсь, - рассказывает Салтанат СЕЙТ.Сегодня из личных накоплений у женщины имеется сумма в 275 000 тенге. Для того, чтобы отправиться с сыном на лечение в Грецию необходимо собрать ещё 1 460 000 тенге (4000 евро). - Помогите, чем сможете, хоть какой суммой. Надеюсь что и мой сын станет самостоятельным. Спасибо за внимание. Пусть у вас всё будет хорошо, - обращается к неравнодушным людям Салтанат. Реквизиты КИВИ кошелёк 87023901139 Народный банк (номер карточки) 4402 5735 9356 7425 Казкоммерц банк (номер карточки) 4003 0327 0597 4394 BANK RBK (номер карточки) 4904 5050 1028 2934 ИИИН 821003400432