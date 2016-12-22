В этом году компания «Квант» отметила свое 25-летие. Компания давно завоевала уважение и любовь у покупателей. Именно сюда стремятся уральцы в поисках новой мебели или электробытовой техники, широкий ассортимент которой может удовлетворить даже самый изысканный вкус.В сети магазинов ТОО «Квант» реализуется мягкая и корпусная мебель как от лучших производителей России, Украины и Белоруссии, так и собственного производства, которая не уступает по качеству и доступна в цене.Роскошные гостиные, спальные и детские гарнитуры, кухни и обеденные зоны в разных стилях -от классики до модерна - украсят и дополнят уют вашего дома или квартиры.Отметим, что в компании также заботятся о здоровье и комфорте своих покупателей. Именно в салонах магазинов «Квант» вы можете приобрести ортопедические матрасы различного размера и отличного качества.Новое поступление и разнообразие бытовой техники от производителей ближнего и дальнего зарубежья: телевизоры, холодильники, сплит-системы, воздухоочистители, микроволновые печи и многое другое понравятся покупателям своими техническими характеристиками и улучшенным дизайном.В торговом центре «Твой дом» на первом этаже представлен широкий ассортимент текстиля, посуды из фарфора, фаянса, хрусталя, богемского стекла европейского качества. Здесь вы сможете найти все, что так необходимо для обустройства кухни, и приобрести замечательные подарки.Если к Новому году вы хотите кардинально поменять свой интерьер, обновить технику или купить подарки близким и друзьям, то обязательно посетите сеть магазинов компании «Квант». Хороший выбор товаров, качественное обслуживание продавцов-консультантов и доступные цены вам гарантированы.- ТК «Квант», ул. Гагарина, 2/3, телефон: 8 7112 28 31 31; - ТЦ «Твой Дом», ул. С.Датова, 28/2, телефон: 8 7112 98 17 02; - ТД «Бытовая техника», ул. ЖДосмухамедова, 83, телефон: 8 7112 51 40 73; - ТД «Товары для Дома», ул. Ж. Досмухамедова, 81, телефон: 8 7112 51 42 68; - Салон мебели «Престиж», ул. Свободная, 49, телефон: 8 7112 26 34 04; - ТД «Казахстан», г. Аксай, ул. Дружбы Народов, 21/1, телефон: 8 711 33 7 55 66; - Салон мебели «Квант», г. Атырау, мкр. Алмагуль, 5А, в здании ТД «БақДәүлет».