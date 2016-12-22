Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, кражи сотовых телефонов являются одним из распространенных видов краж. С начала нынешнего года в области было зарегистрировано 1758 таких правонарушений. - В целях предупреждения и выявления преступлений, связанных с кражами и хищениями мобильных телефонов с 22 декабря на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мобильник». В этой связи, просим наших граждан отнестись с пониманием в случаях проверки ваших сотовых телефонов на предмет их хищения или кражи, - сказали в полиции.