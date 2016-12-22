Врачи пришли к мнению, что ребенку нужна еще одна операция - на сердце, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам мамы годовалой Раяны Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ, 10 декабря их вызвали в республиканский центр материнства и детства в Астане. - Мы ждали вызова с ноября, в декабре нас вызвали на операцию, и мы сразу же выехали. В центр приехали врачи из Турции, но после осмотра они решили, что Раяне необходимо сначала сделать операцию на сердце, чтобы она выдержала вторую операцию на печени. Но до этого наши кардиологи давали нам разрешение на операцию, говорили, что сердце выдержит. Сейчас говорят вот так. Кроме того врачи сообщили, что операцию нужно провести за рубежом. Где именно, не уточнили, но сказали, что нам выделяется квота на операцию и всю информацию нам дадут в управлении здравоохранения по месту жительства. Теперь даже не знаем что делать. Мы пропили полный курс препарата "Цимевен" - готовились к операции. Сейчас нам его снова выписали на 14 дней. Снова нужны средства. Я уже ничего не понимаю, - плачет Шынар. В ближайшее время маленькая Раяна вместе с мамой и донором выезжают обратно в Уральск. Уже здесь станет известно, куда их направят на операцию по пересадке печени. Напомним, в пять месяцев Раяне поставили диагноз - билиарный цирроз печени. Мама и папа не могут стать донорами для своей дочки, потому что Шынар перенесла несколько операций, а ее супруг имеет другую группу крови. После публикации на сайте "МГ" на просьбу о помощи откликнулся местный житель. 46-летний уралец подошел по совместимости. Операцию по пересадке печени назначили на начало декабря. Если вы желаете помочь малышке, можно позвонить ее маме Шынар Орынгалиевой по телефону: +77783179874. Номер счета Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ в АО "Народный Банк" KZ 856012343000007986, ИИН 820627401798.