Фото из архива "МГ" - В настоящее время техника позволяет установить звонившего человека, а санкция данной статьи предусматривает до 6-ти лет лишения свободы. Все лица, которые совершили подобные звонки, получили различные сроки наказания. Данное преступление наносит существенный ущерб, так как задействуются все службы города, скорая помощь, КНБ, сотрудники ЧС и другие, - говорит заместитель начальника управления по борьбе с экстремизмом ДВД ЗКО Нурлан АТАНИЯЗОВ. К примеру, осужденный Рустам ХУСАЙНОВ отбывает наказание уже 9 месяцев. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он решил позабавиться, а в итоге «поднял на уши» все экстренные службы города. Он позвонил в департамент внутренних дел и сообщил о заложенной бомбе. Конечно, никакого взрывного устройства специалисты не нашли, а хулигана вычислили быстро. Молодой человек получил наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако, как рассказали сотрудники колонии, возможно Рустам, попадет под амнистию, и в начале 2017 года выйдет на свободу. - Я хотел просто пошутить, набрал "102", и сказал, что заложена бомба. Теперь я понимаю, что так шутить нельзя, за это срок дают большой, а тут сейчас не особо хорошо. Сам не понимаю, зачем я позвонил. Я не думал, что за такую шутку могут посадить, у меня не было плохих намерений, - раскаивается осужденный Рустам ХУСАЙНОВ. Впрочем, он не единственный, кто решил пошутить таким образом. С начала нынешнего года в ЗКО было зарегистрировано 10 случаев лжетерроризма.