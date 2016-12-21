За несвоевременную уборку предпринимателям и просто жителям города грозит немаленький штраф. Работа по уборке снега в городе продолжается. И убирать его, как выяснилось, должны не только коммунальщики, но и предприниматели, а заодно и жители города. Заниматься вывозом снега, конечно, им не нужно, все, что необходимо сделать, это просто очистить прилегающую территорию. Несоблюдение правил благоустройства грозит штрафами. - Мы проверяем объекты предпринимательства и раздаем уведомления, если видим нарушение правил благоустройства. Затем, если в течение суток владелец объекта не очистит территорию, мы выписываем штраф. Для субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации предусмотрен штраф в размере 63 630 тенге, для субъектов среднего предпринимательства штраф составляет 84 840 тенге, и для крупных предпринимателей - 212 100 тенге, - сообщил старший лейтенант УВД г. Уральск Куаныш КУАНДЫКОВ. Полицейские также говорят, что если в течении года предприниматели снова нарушат правила благоустройства, то штраф увеличится почти в 2 раза. - С 1 декабря в период обильного снегопада нами было выдано 320 уведомлений о необходимости уборки снега прилегающей территории, за совершение правонарушений было составлено 50 административных протоколов, из них вынесено 25 постановлений о наложении штрафа на сумму 1 млн 590 тысяч тенге, - говорит начальник отделения МПС УВД г. Уральск Данияр РАКИШЕВ. Проблемным вопросом, по словам сотрудников МПС, на сегодняшний день остается то, что собственники заведений оспаривают вопрос понятия прилегающей территории, очищая лишь зону в радиусе 5 метров.