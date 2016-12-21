На территории области проводится рейд совместно с территориальной инспекцией и управлением лесного хозяйства на выявление незаконных заготовок хвойных деревьев.Как сообщил начальник природоохранной полиции МПС Еламан ВАЛИЕВ, в городе местной полицейской службой определены конкретные места торговли хвойной продукции, насчитывается 21 точка для продажи елок.- Мы проверяем продавцов на наличие необходимой документации, где должно быть указано определенное место торговли зеленых красавиц, количество продукции, сертификат соответствия и наименование ИП, - рассказал Еламан ВАЛИЕВ. Стоит отметить, что за незаконную порубку предусмотрено наказание в соответствии со статьей 340 УК РК. За торговлю в неустановленном месте, продавцам грозит штраф в размере 5 МРП.Как рассказали торговцы елок, товар привозится из России. Цена колеблется от 1500 до 2500 тенге. Напомним, сезон торговли хвойных деревьев к Новому году открыт с 10 декабря 2016 года.