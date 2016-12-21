Вам может быть интересно
«Золотые правила» 103-летней жительницы ЗКО Марии Пащенко
У Марии Никифоровны большая семья. Вместе с супругом Николаем Семеновичем они прожили вместе почти 70 лет, воспитали трёх дочерей. Радуют ба...
Құлсарыда оқушының балтамен шабуылынан кейін мектеп директоры қызметінен кетті
Алтыншы ақпанда мектеп басшысы өз еркімен қызметінен кеткен.
Более полусотни жителей ЗКО госпитализировали с корью
В настоящее время в стационаре находятся 19 пациентов.
Тела женщины и троих детей обнаружили в частном доме в Актобе
Предварительной причиной смерти могло стать отравление природным газом.
В Казахстане женщина выбросила двоих детей из окна — её задержали
Детей 2021 и 2023 годов рождения оперативно доставили в больницу.
В ЗКО пытались ввезти вейпы из России
Контрабанду обнаружили при досмотре автомобиля.
Более 600 млн тенге вывели со счёта медорганизации в Мангистау
Деньги незаконно выводились путём замены банковских реквизитов получателей и перечислялись на аффилированные счета.
Долг в 1,7 млн тенге: в Уральске мужчину осудили за неуплату алиментов
Он длительное время уклонялся от выплат и не предпринимал попыток трудоустроиться.
Формальную поддержку оказывали особенным детям в Атырауской области
Нарушения выявили прокуроры.