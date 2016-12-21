Необычная идея - установить елку с заветными пожеланиями ребят на Новый год пришла руководителю Центра реабилитации детей с повреждениями головного и спинного мозга ОО "Атырау. Маленькая страна" Ерлану КУМИСКАЛИЕВУ. Сегодня Центр посещают дети с различными формами ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, задержкой речевого и психического развития. - Пришло время поздравить наших особенных детишек, которые славно потрудились в этом году. Умнички из Центра "Атырау. Маленькая страна", будут ждать заслуженных подарков на Новый год. Они вели ожесточенную схватку за своё будущее в этом году. Борьба еще идет, но маленькие бойцы-герои на верном пути! - пишет на своей странице в сети Facebook Ерлан КУМИСКАЛИЕВ. Сделать подарок особенному ребенку может каждый желающий. Для этого необходимо сорвать любой листочек с пожеланием и исполнить его. Всего на елке развешаны 30 стикеров, на каждом из лепестков указано имя ребенка, возраст, диагноз и пожелание. Но есть главное условие: человеку, сорвавшему лепесток, необходимо исполнить праздничный сюрприз в течение трех дней, обязательно назвав продавцу отдела, где установлена елка, свое имя, фамилию и телефон. Среди пожеланий ребят - лошадка-качалка, велосипед, домашний турник, зимняя куртка и другие. - Сорвав послания маленьких ангелочков, вы можете осчастливить их, - призывает подписчиков Ерлан КУМИСКАЛИЕВ. Елка с пожеланиями особенных детей установлена по адресу: ТД "Атырау" 2 этаж, бутик "FASHION CORNER".