В ходе совещания глава региона обратил внимание на нехватку детских площадок в Атырау. - Если сейчас посмотреть на состояние наших микрорайонов то картина получается весьма печальная - между домами буквально нет свободного места, отсутствуют детские игровые площадки,- обратился к собравшимся Нурлан Ногаев. - Застройка города ведётся хаотично. Не нужно работать по принципу - найти клочок свободной земли и "воткнуть" туда 7-8 домов. Сейчас многим детям элементарно негде играть! Почему в городе мало спортивных площадок? Создайте детям возможность заниматься спортом. Это прямое поручение главы государства. Если у детей будут спортивные и игровые площадки то проблема детской преступности перестаёт быть актуальной. Сейчас же дети сидят дома за компьютером, либо выходят на улицу и за отсутствием возможности выплеснуть свою энергию в спорт применяют ее в неподходящих местах. Помимо этого, Нурлан Ногаев обратил внимание подчинённых на отсутствие парковок в областном центре. - Мы везде говорим что Атырау это нефтяная столица Казахстана, однако стоит отъехать в сторону с Сатпаева (центральная улица г. Атырау - прим.) и сразу становится понятно что работы у нас ещё много, - высказался аким. - Элементарно - отсутствие парковок в городе. Это создаёт неудобства как для граждан так и для сотрудников местной полиции, люди вынуждены оставлять свои автомобили где попало, даже во дворах нет парковок, потому что дома "налеплены" друг к другу. Почему раньше не поднимались эти проблемы , почему когда возникают такие вопросы вы начинаете перекладывать ответственность друг на друга? На этом совещании собрались те кто напрямую отвечает за развитие города и области, если не мы, то кто будет этим заниматься? Вы думаете министр это придёт и за вас сделает? У нас есть все возможности для того чтобы улучшить качество жизни жителей области, так почему принимается так мало конкретных мер? Если у вас не хватает мест для строительства парковок, возводите многоуровневые паркинги, либо обустраивайте парковки на цокольных этажах. По итогам совещания глава региона дал поручение акиму Атырау Серику Шапкенову рассмотреть варианты благоустройства города путём строительства игровых и спортивных площадок, а также автомобильных парковок.