Айымгуль ТРЖАНОВА была избрана акимом города Аксай 14 сентября 2016 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, в ходе прокурорской проверки было установлено, что Тржанова, занимая должность руководителя отдела образования Бурлинского района ЗКО, привлекалась к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Решением суда 27 марта 2015 года Айымгуль ТРЖАНОВА была признана виновной по статье 535КоАП РК "Осуществление незаконной предпринимательской деятельности и получение незаконных доходов". Тогда ей назначили наказание в виде штрафа в размере 792 тысячи тенге, - пояснили в пресс-службе прокуратуры области. - Сейчас Тржанова отстранена от должности акима.  