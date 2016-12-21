Прокуратура Уральска не нашла нарушений в прекращении дела в отношении хозяйки салона "Звезда Востока"
Уголовное дело в отношении хозяйки салона "Звезда Востока" Венеры КАЙДАРОВОЙ, в котором от укола лидокаина умерла женщина, закрыто, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО, в сентябре этого года полиция повторно прекратила уголовное дело в отношении хозяйки салона красоты "Звезда Востока" за отсутствием уголовного правонарушения. Позже прокуратура города начала проверку законности прекращения дела. Напомним, 28 марта в 12.25 в салоне красоты "Звезда Востока" клиентке сделали инъекцию, после которой она скончалась. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что скорая помощь прибыла на место происшествия через 5 минут после вызова, однако врачи лишь констатировали смерть женщины. Как позже сообщили в полиции, врач-косметолог Эльвира АБДУЛЛАЕВА, проводившая косметологическую операцию, задержана. На суде стало известно, что родные погибшей Айжан ЖАКАНОВОЙ простили косметолога. 22 июня Эльвире АБДУЛЛАЕВОЙ суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. Владелицу салона красоты тогда подозревали по статье 306 УК РК - "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".