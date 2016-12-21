Фото с сайта Tengrinews.kz Состояние мажилисмена Тиникеева прокомментировал председатель комитета экологии мажилиса Глеб Щегельский. По его словам, чиновник проходит плановый медосмотр из-за проблем с сердцем. - Вот на данный момент я ему звонил, он в больнице. У него было на сегодня запланировано, это было обследование, плановое. У него проблемы с сердцем. Вчера утром у нас было расширенное заседание комитета. Он действительно присутствовал. В 15.00 провёл рабочую группу, без двадцати четыре он уехал в больницу, – сказал Щегельский в кулуарах пленарного заседания. Скандал с депутатом Тиникеевым журналистам прокомментировал и председатель комитета по этике Куаныш Султанов. По его словам, перед тем как комитет займётся инцидентом, необходимо проанализировать все обстоятельства произошедшего. - Давайте говорить спокойно. Мы это видео, как и вы, тоже видели. Что правда, что является слухом, а что шуткой – мы это сначала выясним. Сначала мы должны выяснить и прояснить ситуацию. Всё рассмотрим. Все эти вопросы. Разберёмся во всём. Сегодня его нет. Есть, наверное, причина. Он болеет, в командировке или ушёл – мы разберемся. Когда разберёмся, сообщим, – сообщил он. Ранее мажилисмен Тиникеев признался, что на неоднозначном видеоролике с избиением и унижением карагандинского экс-депутата Николая Полевого действительно он. Комментируя инцидент местным СМИ, депутат пояснил, что сам видеоролик двухгодичной давности, а происходящее на нём – не более, чем просто шутка. На кадрах коротко ролика запечатлён момент, когда Тиникеев держит Полевого за волосы, попутно отвешивая ему пощёчины, не стесняясь в выражениях. Люди за кадром также нецензурно выражаются в адрес Полевого, который лишь оправдывался, что у него нет денег. Однако по какой причине возник конфликт, пока не установлено. Кроме того, неизвестный выложил в Сеть и второй обрывок видео. В ролике уже присутствовал один Полевой. Депутат, держа в руках фужер, поблагодарил мажилисмена за поддержку. По его словам, именно Тиникеев помог ему выбиться в люди и сделал депутатом.