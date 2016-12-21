Установка зеленых красавиц в городе началась 19 декабря, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". WhatsApp Image 2016-12-21 at 08.51.08 Елка на новой площадиКак рассказали в пресс-службе акима города, главную елку аким области зажжет на новой площади в 7 микрорайоне 26 декабря. В этот же день в казахском драматическом театре пройдет президентская елка, на которую приглашены 200 детей. Стоит отметить, что на новой площади будет установлена самая высокая елка. Ее высота составляет 24 метра. На площади Абая, в сквере "Лепесток", на набережной Зачаганске будут стоять 15-метровые елки. Празднование Нового года на площади в Уральске начнется в 20.00 часов и закончится фейерверком. К слову, всего на оформление города и празднование Нового года из городского бюджета было выделено 7,3 млн тенге. WhatsApp Image 2016-12-21 at 09.12.29 Сквер "Лепесток"WhatsApp Image 2016-12-21 at 09.12.35 Площадь Абая Площадь Абая Фото Медета МЕДРЕСОВА