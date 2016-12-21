По словам заместителя руководителя Управления энергетики Куаныша ШАРАФУТДИНА, повышение цен на топливо связано напрямую с подорожанием оптовых закупок. Оптовики указывают на то, что транспортировка в зимнее время дорожает. - На сегодняшний день минимальная цена самого ходового бензина марки АИ-92 составляет 128 тенге за один литр на автозаправках "Уральск АЗС Сервис" и максимальная стоимость составила 135 тенге на "Гелиос". На бензин марки АИ-95 цена колеблется в коридоре от 140 до 160 тенге за литр. Предельная цена на бензин марки АИ-80 составляет 89 тенге, - рассказывает Куаныш ШАРАФУТДИН. Стоит отметить, что цены на дизельное топливо тоже повысились. Средняя стоимость межсезонного дизтоплива составляет 134 тенге, зимнего - 159 тенге. - Наиболее приемлемая цена межсезонного дизтоплива для автолюбителей составляет 128 тенге на сети заправок "КазМунайГаз" и максимальная стоимость в "ОралЖан-Ойл" 140 тенге за литр, - поясняет Куаныш ШАРАФУТДИН. - По ценовой политике выигрывает заправка "Москвичи", стоимость зимнего дизтоплива там составляет 145 тенге, самое дорогостоящее дизтопливо по отношению к другим АЗС на заправках "Гелиос" 179 тенге за литр.