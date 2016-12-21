Всегда на связи ТОО "Фирма Родник" ценит время своих клиентов и делает все возможное для того, чтобы общение с ними было максимально удобным. В любое время суток, в выходные и праздничные дни можно оставить заявку удобным для клиента способом: – на сайте компании www.oralsu.kz, – по телефону 933–700. Функционирует система автоответчика для приема заявок в нерабочее время. – отправить заявку можно через мессенджеры WhatsAPP/Viber на номер: +7 701 028 06 07. – есть свое мобильное приложение – «Вода Кристальная. Доставка воды», которое можно установить на смартфон через GooglPlay и AppStore. – можно отправить заявку по e–mail: [email protected] Также для клиентов компании была запущена дополнительная бесплатная услуга по санитарной обработке диспенсеров для обеспечения безопасности и качества употребляемого продукта.

Вода «Uralsk Spring» Кристальная» давно известна не только уральцам, но и жителям всей области как один из лучших продуктов. А её производитель стал одним из первых лучших поставщиков бутилированной питьевой воды по городу, области и за ее пределами. – Мы давние партнеры ТОО «Фирма Родник» и очень рады такому выгодному сотрудничеству, – говорит начальник отдела крупного и среднего бизнеса банка «ЦентрКредит» Диля ЖУЛБАЕВА. – Мы довольны не только ее качеством, но и сервисом обслуживания. У них нет перебоев с доставкой, и нам не приходится тратить время на лишние звонки и переговоры. От всего нашего коллектива хочу сказать спасибо за вашу работу и пожелать успехов в новом году.Приоритетом ТОО «Фирма Родник» является не только качественный продукт, но и сервис обслуживания, который регулярно модернизируется и совершенствуется. Доставка воды осуществляется 7 дней в неделю. Поэтому каждый человек, независимо от ритма и образа жизни, может получить чистую питьевую воду в удобное для него время. Бесплатная доставка воды «Uralsk Spring» Кристальная» в любой упаковке осуществляется на дом, в офис или на предприятие в любую точку Уральска, Аксая и Атырау, а также в населенные пункты: Подстепное, Мичурино, Деркул, Асан. При этом учитываются все пожелания клиентов о времени доставки, которая возможна до 20.00 часов ежедневно.ТОО «Фирма Родник» трепетно относится к пожеланиям клиентов и ведет обязательный мониторинг, общаясь с ними в режиме реального времени.Мы доступны для клиентов в соцсетях ВКонтакте, Instagram, Facebook. Любой желающий может посетить производственный комплекс и увидеть весь процесс производства воды «Uralsk Spring» Кристальная». Потребители всегда могут получить квалифицированную консультацию, касающуюся качества и полезных свойств воды, и о процессе производства от квалифицированных сотрудников компании. – Мы дорожим каждым своим клиентом. Хотим, чтобы у жителей нашей области всегда была возможность получать только хорошую качественную воду, и делаем для этого все возможное, – говорит директор фирмы Лилия ХАЙРУЛЛИНА. – Наша компания активно поддерживает социальные проекты, связанные со здоровьем, красотой, экологией. Также хочу поздравить наших уральцев с наступающим Новым годом и пожелать семейного счастья и крепкого здоровья. Специально к Новому году мы запустили акцию для новых клиентов «Стань нашим клиентом с 15 декабря этого года по 15 января будущего года, заказав 2 бутыли воды «Uralsk Spring» Кристальная» – получи помпу в подарок! Как видите, мы постарались быть ближе к нашим клиентам и доступнее, насколько это возможно. На правах рекламы.