ТОО «Фирма Родник» трепетно относится к пожеланиям клиентов и ведет обязательный мониторинг, общаясь с ними в режиме реального времени. Мы доступны для клиентов в соцсетях ВКонтакте, Instagram, Facebook. Любой желающий может посетить производственный комплекс и увидеть весь процесс производства воды «Uralsk Spring» Кристальная». Потребители всегда могут получить квалифицированную консультацию, касающуюся качества и полезных свойств воды, и о процессе производства от квалифицированных сотрудников компании. – Мы дорожим каждым своим клиентом. Хотим, чтобы у жителей нашей области всегда была возможность получать только хорошую качественную воду, и делаем для этого все возможное, – говорит директор фирмы Лилия ХАЙРУЛЛИНА. – Наша компания активно поддерживает социальные проекты, связанные со здоровьем, красотой, экологией. Также хочу поздравить наших уральцев с наступающим Новым годом и пожелать семейного счастья и крепкого здоровья. Специально к Новому году мы запустили акцию для новых клиентов «Стань нашим клиентом с 15 декабря этого года по 15 января будущего года, заказав 2 бутыли воды «Uralsk Spring» Кристальная» – получи помпу в подарок! Как видите, мы постарались быть ближе к нашим клиентам и доступнее, насколько это возможно. На правах рекламы.
Всегда на связи ТОО "Фирма Родник" ценит время своих клиентов и делает все возможное для того, чтобы общение с ними было максимально удобным. В любое время суток, в выходные и праздничные дни можно оставить заявку удобным для клиента способом: – на сайте компании www.oralsu.kz, – по телефону 933–700. Функционирует система автоответчика для приема заявок в нерабочее время. – отправить заявку можно через мессенджеры WhatsAPP/Viber на номер: +7 701 028 06 07. – есть свое мобильное приложение – «Вода Кристальная. Доставка воды», которое можно установить на смартфон через GooglPlay и AppStore. – можно отправить заявку по e–mail: [email protected] Также для клиентов компании была запущена дополнительная бесплатная услуга по санитарной обработке диспенсеров для обеспечения безопасности и качества употребляемого продукта.
Вам может быть интересно
Каждый десятый казахстанец промолчит о преступлении — исследование
Все больше казахстанцев не готовы обращаться в правоохранительные органы, даже если станут свидетелями преступления. По данным опроса Бюро н...
«Золотые правила» 103-летней жительницы ЗКО Марии Пащенко
У Марии Никифоровны большая семья. Вместе с супругом Николаем Семеновичем они прожили вместе почти 70 лет, воспитали трёх дочерей. Радуют ба...
Құлсарыда оқушының балтамен шабуылынан кейін мектеп директоры қызметінен кетті
Алтыншы ақпанда мектеп басшысы өз еркімен қызметінен кеткен.
Более полусотни жителей ЗКО госпитализировали с корью
В настоящее время в стационаре находятся 19 пациентов.
Тела женщины и троих детей обнаружили в частном доме в Актобе
Предварительной причиной смерти могло стать отравление природным газом.
В Казахстане женщина выбросила двоих детей из окна — её задержали
Детей 2021 и 2023 годов рождения оперативно доставили в больницу.
В ЗКО пытались ввезти вейпы из России
Контрабанду обнаружили при досмотре автомобиля.
Более 600 млн тенге вывели со счёта медорганизации в Мангистау
Деньги незаконно выводились путём замены банковских реквизитов получателей и перечислялись на аффилированные счета.
Долг в 1,7 млн тенге: в Уральске мужчину осудили за неуплату алиментов
Он длительное время уклонялся от выплат и не предпринимал попыток трудоустроиться.