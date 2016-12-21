С каждым годом население Уральска растет, вместе с ним растет и спрос на качественные и свежие продукты. С тех пор начала расти и сеть супермаркетов «Суровский». Так, в 2013 году в Уральске радушно открыл свои двери второй магазин сети «Суровский» на первом этаже ТРК «Галактика», годом позже произошла кардинальная реконструкция первого магазина «Суровский-Гурмэ». В этом году «Суровский» порадовал новым супермаркетом в ТРЦ «Сити Центр».- Мы не стоим на месте, постоянно растем и развиваемся, - говорит коммерческий директор супермаркетов «Суровский» Катерина Андреевна Нагуманова. - Например, в прошлом году мы смогли расширить супермаркет в ТРК «Галактика», где на втором этаже теперь представлен хороший ассортимент сопутствующих товаров. В наших супермаркетах налажено собственное производство готовых блюд, работают пекарня и кондитерская. Мы трепетно относимся к каждому покупателю и хотим, чтобы придя к нам, они смогли не только купить качественные продукты, но и получили удовольствие от посещения нашего супермаркета.Выбор товаров и продуктов питания в супермаркетах «Суровский» действительно впечатляет своим богатым ассортиментом. Здесь приятная атмосфера покупок и доброжелательный персонал. Это с удовольствием отмечают покупатели.- Постоянно прихожу сюда за покупками и ни разу еще не разочаровалась, - говорит одна из покупательниц Наталья Николаевна. – Такой большой выбор товара, всегда свежие продукты и прекрасное обслуживание. От души поздравляю свой любимый магазин с днем рождения. Хочу пожелать нашему имениннику процветания, дальнейшего роста и еще большего разнообразия ассортимента.За эти годы сеть супермаркетов «Суровский» не раз показывала себя не только как радушный хозяин, но и являлась спонсорами для многих мероприятий. Регулярно дружный коллектив участвовал и продолжает участвовать в различных акциях, проходящих в нашем городе, поздравляет с праздником ветеранов ВОВ, оказывает помощь детям из малоимущих семей.В свое трехлетие коллектив сети супермаркета «Суровский» решил провести праздничную акцию, и в течение всего дня во всех супермаркетах«Суровский» постоянным клиентам вручались сертификаты на 5 тысяч тенге.- Каждый раз прихожу сюда за покупками и попадаю в совершенно другой мир, где комфорт и уютная атмосфера, и хочется побыть здесь как можно дольше, - говорит покупательница Аида ТОКТУГАНОВА. - Хочу пожелать коллективу супермаркетов "Суровский" в новом году здоровья, радуйте нас дальше своими новшествами, нам это очень нравиться. Люблю Вас и спасибо что Вы у нас есть! На правах рекламы.