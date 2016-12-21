Рахата АХАНОВА подозревают в покровительстве организованным преступным группам, которые похищали нефть в Актюбинской области. В Актобе Аханов 5 лет занимал должность замначальника руководителя полиции. Он лишился поста после июньского теракта, когда экстремисты напали на оружейные магазины, воинскую часть и убили 7 человек. В МВД тогда объяснили, что ротация никак не связана с атакой бандитов. Рахата АХАНОВА зачислили в резерв и уже через некоторое время он занял кресло в министерстве. По имеющимся сведениям, силовик помогал нефтяной мафии на западе Казахстана воровать и сбывать «черное золото». Преступная группировка несколько лет обогащалась на углеводородах, украденных на месторождениях и с помощью врезок в нефтепроводы. По данным следствия, в преступной корпорации всем заправлял инвалид-колясочник Еркин ИЗБАСАР, которого считают главой старейшего криминального сообщества страны «Четыре брата». В следственный изолятор попали 16 членов банды, среди них религиозные фанатики – салафиты, сотрудники правоохранительных органов, граждане России и Беларуси. Известно, что некоторые подозреваемые уже дают признательные показания.