"Это старая запись! Это происходило два года назад. Это была шутка!" - прокомментировал видеоролик Тиникеев в интервью "Новому вестнику". Корреспондент Today.kz неоднократно пытался связаться с депутатом и его помощником, однако получить от них комментарий так и не удалось. Помощник Тиникеева пообещал, что на вопросы журналистов они ответят 21 декабря. На видеоролике человек, похожий на Тиникеева, бьет несколько раз, оскорбляет мужчину, предположительно, депутата городского маслихата III созыва Николая Полевого. Последний, в свою очередь, на видео говорит: "Мухтар Бакирович меня поднял, сделал меня депутатом. Он меня вывел в люди. Никогда я тебя не предавал!". При каких обстоятельствах было сделано видео пока не известно.