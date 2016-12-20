Сегодня живые символы нового года можно приобрести на рынке "Дина" и в микрорайоне Привокзальный. Цена на зеленую красавицу из России начинается от 3 тысяч тенге. Средняя стоимость одного дерева колеблется от 5 до 7 тысяч тенге, в зависимости от размера и "пушистости" веток. - Сосна простоит у вас долго, если вы посадите дерево в землю и будете поливать - в среднем до двух месяцев может не осыпаться. Елки вырубать запрещено, так что в этом году мы привезли только сосны, - рассказали корреспонденту портала "Мой ГОРОД" продавцы из России. Стоимость же искусственных елок на городском рынке колеблется от 5 тысяч и выше, в зависимости от размера дерева.