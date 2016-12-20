20 декабря 2016 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор несовершеннолетнему подсудимому Григорию ГОРБУНОВУ. По материалам дела, 13 сентября этого года компания подростков Рафиков, Анечкин и Жаркынбаева пришли домой к Горбунову. Рафиков потребовал от Горбунова извиниться перед ним и его девушкой за оскорбление ее в социальной сети "Контакт". Горбунов извинился. Но Рафикова извинения не устроили, он посчитал, что они были не искренними, а с сарказмом. Позже между ними завязалась драка, во время которой Горбунов нанес ножом удары в область живота и виска Рафикова. По результатам медицинской экспертизы, у Горбунова было сотрясение головного мозга, а у Рафикова колото-резанные раны в области живота. Суд признал несовершеннолетнего Григория ГОРБУНОВА виновным в совершении преступления по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Меру пресечения под стражей изменили на подписку о невыезде. Горбунова освободили в зале суда. Кроме того, суд вынес решение частично взыскать с матери подсудимого, Ирины ГОРБУНОВОЙ иск в размере одного миллиона тенге в виде компенсации морального вреда.