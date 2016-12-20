Один год ограничения свободы получил 17-летний несовершеннолетний, пырнувший ножом другого подростка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sud smus 20 декабря 2016 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор несовершеннолетнему подсудимому Григорию ГОРБУНОВУ. По материалам дела, 13 сентября этого года компания подростков  Рафиков, Анечкин и Жаркынбаева пришли домой к Горбунову. Рафиков потребовал от Горбунова извиниться перед ним и его девушкой за оскорбление ее в социальной сети "Контакт". Горбунов извинился. Но Рафикова извинения не устроили, он посчитал, что они были не искренними, а с сарказмом. Позже между ними завязалась драка, во время которой Горбунов нанес ножом удары в область живота и виска Рафикова. По результатам медицинской экспертизы, у Горбунова было сотрясение головного мозга, а у Рафикова колото-резанные раны в области живота. Суд признал несовершеннолетнего Григория ГОРБУНОВА виновным в совершении преступления по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Меру пресечения под стражей изменили на подписку о невыезде. Горбунова освободили в зале суда. Кроме того, суд вынес решение частично взыскать с матери подсудимого, Ирины ГОРБУНОВОЙ  иск в размере одного миллиона тенге в виде компенсации морального вреда. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА