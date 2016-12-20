Акцию, приуроченную к 25-летию независимости Казахстана, провели сотрудники учебного центра Step by Step для школьников. Фото1 Step by Step – 20.12.16 На третьем этаже торгового центра Asia Mall прошел праздничный концерт, организованный учебным центром Step by Step совместно с одним из танцевальных ансамблей города. - Мы поздравляем всех горожан с 25-летием независимости Казахстана, а также с наступающим Новым годом и дарим вот такой детский праздник ребятам и их родителям, - говорит директор учебного центра Step by Step Николай КОРОЛЕВ. Фото2 Step by Step – 20.12.16 Сотрудники учебного центра провели задорный флешмоб, пригласив на него присутствующих детей и их родителей, а также станцевали зажигательные латинские танцы - сальсу и румбу. Так что все участники праздника получили огромное удовольствие. Фото3 Step by Step – 20.12.16, Фото4 Step by Step – 20.12.16 Учебный центр Step by Step на празднике провел розыгрыш подарочных сертификатов на изучение английского языка с грандиозной скидкой, а также ребятам дарили подарочные сертификаты на скидку 20%, а самым маленьким - игрушки. Фото5Step by Step – 20.12.16, Обучающий центр Step by Step - это возможность изучить разговорный английский, английский для туристов, деловой английский, английский для детей, снять речевой барьер или записаться на корпоративные курсы английского языка. Изюминкой учебного центра является возможность обучаться английскому языку с преподавателем из США. Многие выпускники центра стали успешными студентами европейских вузов. Фото6 Step by Step – 20.12.16 Фото7 Step by Step – 20.12.16 В преддверии новогодних праздников учебный центр Step by step объявляет еще одну акцию, которая продлится до 20 января 2017 года. - Чтобы стать участником акции, всем желающим всего лишь нужно зайти по ссылке, заполнить заявку со своими данными и получить один бесплатный урок, а также заключить договор на изучение английского языка в группе со скидкой 30% , - поясняет Николай КОРОЛЕВ. Ссылка для участия в акции.

Подробности об акциях и возможностях выучить язык на нашей группе ВК: https://vk.com/sbscc, инстаграм: sbskaz Тел.: 54-79-51, 8-747-640-71-39

На правах рекламы.