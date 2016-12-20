Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя ЖКХ ПТ и АД Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, в декабре этого года выпало в шесть раз больше снега, чем в прошлом году. Поэтому, несмотря на то, что ТОО "Жайык таза кала" работает круглосуточно, все равно сразу снег убрать не могут. - В этом году очень снежный декабрь. В прошлом году снег начал идти после 15 декабря. Сейчас из города уже вывезено 6900 машин снега, и работа еще продолжается. Чем больше мы сейчас вывезем снега из города, тем меньше воды на улицах будет в паводковый период, - отметил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. - Мы также разработали уведомления, которые даем предпринимателям и жителям города о своевременном вывозе снега с территорий. В случае невыполнения этих требований грозит штраф. Между тем начальник МПС УВД г. Уральск Муслим ДЖАРДЕМОВ сообщил, что за последние 10 дней 50 предпринимателей уже были оштрафованы. - Штрафовать мы можем как физических, так и юридических лиц. Так, размер штрафа, согласно статье 505 КоАП РК, для физических лиц составляет 42 420 тенге, для малого бизнеса - 63 630 тенге, для среднего - 84 840 тенге и для крупного - 212 100 тенге, - пояснил Муслим ДЖАРДЕМОВ. Стоит отметить, что заместитель акима города Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ остался недоволен работой руководителей отделов, которые должны контролировать работу на своих участках. Некоторые руководители затруднились ответить на вопрос о том, кто из бизнесменов оштрафован, и кто до сих пор не убрал снег с территории. - Вы должны знать, какие именно предприниматели не убирают снег. Сколько протоколов было составлено, и сколько роздано уведомлений. Я буду спрашивать с каждого, а не только с МПС. Не надо мне врать, говорите, как есть. По вашим ответам сразу видно, кто работает, а кто нет, - заключил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ.