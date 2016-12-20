Иллюстративное фото из архива "МГ" Повышение пенсий и детских пособий пройдёт в два этапа. Об этом журналистам рассказала министр здравоохранения и социального развития Тамара ДУЙСЕНОВА в кулуарах заседания Правительства. - Дано поручение на 20% повышать пенсию. Сейчас мы с 1 января на 9% уже повышаем. С 1 июля будет повышение ещё на 11%, в целом по году будет 20%. По детским пособиям на рождение ребёнка мы с 1 января уже поднимаем на 7%, а с 1 июля, как уже было сказано на 13%, в целом будет 20%. Речь идёт о солидарной трудовой пенсии. По базовой пенсии, вы знаете, что мы с 1 июля 2018 года меняем полностью механизм назначения базовой пенсии в зависимости от прожиточного минимума и стажа работы, – пояснила Дуйсенова. Всего из бюджета на эти цели будет направлено более 90 млрд тенге. - У нас 2 млн человек – это пенсионеры, и около 300-400 тысяч детей. Если вместе посчитать, около 90 млрд тенге. Уже совместно с Министерством финансов рассчитываем, – поделилась расчётами министр. О том, что пенсии казахстанцам в 2017 году повысят на 20%, ранее сообщил президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ.