Инцидент произошел 18 декабря. Молодая женщина госпитализирована в травматологическое отделение больницы скорой помощи. По словам главврача учреждения, у пострадавшей 40% ожога лица, рук, груди и даже бедра. Как стало известно, мобильный телефон взорвался по время зарядки. - Она спала и поставила телефон на зарядку, - рассказывает главврач БСМП Рахимжан АРАСТАН. - У нее вторая и третья степени ожога. Лечение получает в полном объеме. Кроме ожогов, у пострадавшей сильный шок, говорят врачи, но жизни пациентки ничего не угрожает. Всего за праздничные дни в актюбинскую БСМП поступило около 400 человек. Часть из них по показаниям медиков была госпитализирована.