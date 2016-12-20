ДТП произошло 15 декабря на 31 км участке трассы "Атырау-Индер". - В результате столкновения с лошадью 37-летний водитель автомобиля марки "Тойота", гражданин России, скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью. Четверо пострадавших были госпитализированы, - рассказала пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Пострадавшими оказались уроженцы ЗКО, двое из них были отпущены сразу же после оказания первой медицинской помощи. Двоих мужчин госпитализировали в областную больницу - в отделение реанимации и хирургии.