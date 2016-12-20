Аким поселка Караоба Казталовского района ЗКО Нургали ДУЙСЕКОВ сам решил вручить грамоту бывшему военруку школы Айдосу ГАБДУЛКАРИМОВУ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе акима ЗКО, сельский аким сам решил наградить экс-военрука Караобинской школы, так как он является ровесником независимости РК. - Ни районный, ни областной акимат не знали о том, что военрука, который избил 10-классника, торжественно поздравят с 25-летием независимости Казахстана. В ближайшее время состоится дисциплинарный совет, на котором акиму поселка Караоба придется объяснить свой поступок, - отметили в пресс-службе акима ЗКО. Стоит отметить, что бывший учитель Айдос ГАБДУЛКАРИМОВ находится под следствием. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Если вина учителя НВП будет доказана, то по статье 106 УК РК ему грозит до семи лет лишения свободы. Напомним, 4 октября, в селе Караоба Казталовского района военрук жестоко избил 10-классника во время игры в футбол. При избиении присутствовал учитель истории, причастность которого сейчас выясняется. После подростка доставили в областную детскую больницу с диагнозом - размозжение яичка. Родители сразу написали заявление в полицию. Позже стало известно, что военрук и учитель истории уволились. 