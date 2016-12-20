Фото из архива "МГ" По словам акима Аксуатского сельского округа Любовь ИСКАЛИЕВОЙ, результаты экспертизы показали, что в гибели овец виновны бродячие собаки. - Сразу после происшествий мы получили 100 таблеток для усыпления и травли собак. На сегодняшний день отравлено 30 собак по всему Аксуатскому сельскому округу, - рассказала Любовь ИСКАЛИЕВА. Как сообщил директор Теректинской ветеренарной станции Арман ГАЙСИН, патологический материал был отправлен в областную ветеринарную экспертизу. - В лаборатории подтвердили, что собаки не болели бешенством, - рассказал Арман ГАЙСИН. Вблизи Аксуатского сельского округа есть дачные массивы. В летнее время дачники заводят собак, уезжая с дач, бросают их. Оголодавшие собаки сбиваются в стаю и для выживания начинают охоту на домашних животных. Стоит отметить, что от бродячих собак в Аксуатском сельском округе пострадали только животные. Зарегистрированных случаев укусов людей не было. Напомним, отстрел собак запрещен. На сегодняшний день бродячих животных усыпляют специальными таблетками.