Согласно результатам ветеринарной экспертизы, овец в Теректинском районе Аксуатского сельского округа загрызли бродячие собаки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам акима Аксуатского сельского округа Любовь ИСКАЛИЕВОЙ, результаты экспертизы показали, что в гибели овец виновны бродячие собаки. - Сразу после происшествий мы получили 100 таблеток для усыпления и травли собак. На сегодняшний день отравлено 30 собак по всему Аксуатскому сельскому округу, - рассказала Любовь ИСКАЛИЕВА. Как сообщил директор Теректинской ветеренарной станции Арман ГАЙСИН, патологический материал был отправлен в областную ветеринарную экспертизу. - В лаборатории подтвердили, что собаки не болели бешенством, - рассказал Арман ГАЙСИН. Вблизи Аксуатского сельского округа есть дачные массивы. В летнее время дачники заводят собак, уезжая с дач, бросают их. Оголодавшие собаки сбиваются в стаю и для выживания начинают охоту на домашних животных. Стоит отметить, что от бродячих собак в Аксуатском сельском округе пострадали только животные. Зарегистрированных случаев укусов людей не было. Напомним, отстрел собак запрещен. На сегодняшний день бродячих животных усыпляют специальными таблетками. Кристина КОБИНА    