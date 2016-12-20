Бывший аким Актобе, ныне возглавляющий РГП "Казавтодор" Серикжан МУКАШЕВ вместе с заместителем, а также госаудиторы, которым руководство "Казавтодора" дало взятку, задержаны Нацбюро по противодействию коррупции, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Сегодня, 20 декабря. Национальным бюро по противодействию коррупции задержаны главные государственные аудиторы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Копобаева Б. и Жангирбаева А. Должностные лица при проведении плановой проверки получили часть взятки в сумме 16 млн тенге от генерального директора РГП на ПХВ «Казахавтодор» Мукашева С. и его заместителя Шамишева Е. за не отражение в аудиторском отчете выявленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств. "В данную схему были вовлечены все руководители областных филиалов «Казахавтодор», которые собирали взятки для государственных аудиторов. Так, за получение взятки в крупном размере задержаны главные государственные аудиторы Копобаева Б. и Жангирбаева А., за дачу взятки задержаны генеральный директор Мукашев С., его заместитель Шамишев Е., главный бухгалтер Курганова Ш., руководители отделов Елемесов Б., Ажигулов К., а также руководители областных филиалов «Казахавтодор», - говорится в пресс-релизе Нацбюро. Все взяткополучатели и взяткодатели водворены в ИВС ДВД г. Астаны. Досудебное расследование продолжается. Серикжан МУКАШЕВ занимал пост акима города Актобе с июля 2004 года по март 2005 года. Затем занимал должности заместителя акима Актюбинской области (март 2005 — 29 мая 2007).