Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на суд города Уральска. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" 17 декабря в городском суде было рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении руководителя управления физической культуры и спорта Тимура ШАЯХМЕТОВА. Судья Слуканым КАДРАЛИЕВА санкционировала арест спортивного чиновника сроком на два месяца. Напомним, Тимур ШАЯХМЕТОВ был задержан 14 декабря сотрудниками национального бюро по противодействию коррупции. Как сообщили в пресс-службе Нацбюро, Шаяхметов, находясь в преступном сговоре со своим подчиненным руководителем отдела Акжаном ИЩАНОВЫМ, на системной основе получали взятки от тренеров более 10 спортивных школ Уральска за беспрепятственное проведение учебно-тренировочных сборов и общее покровительство. Только в период с ноября по декабрь 2016 года Шаяхметов и Ишанов получили взяток на общую сумму более 1 500 000 тенге.