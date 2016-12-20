Система «Онай» в пассажирском транспорте уже больше года работает в Алматы, и можно сказать, что она прижилась. Но вот сколько было споров вокруг этой системы, помнят многие. Теперь систему электронного билетирования намерены внедрить в Уральске. Узнав об этом, у перевозчиков возникло много вопросов. - Необходимо какое-то время для изучения этого оборудования. Кто будет этим заниматься? Кто ее будет внедрять? Устанавливать? У перевозчиков таких средств нет. Мы не осиливаем текущее платежи для нормальной работы, акимат в курсе, ЖКХ тоже, что вопрос с тарифами или субсидиями нужно было решать до зимы, потому что затраты возрастают в зимнее время, - возмущается директор ТОО «УралТехСервис» Александр БАКЛАН. Из автопарка «УралТехСервис» ежедневно на линию выходят 70 автобусов. Чтобы оборудовать каждый из них терминалами, потребуется не один миллион тенге. Где его взять, перевозчики не знают, и пока не видят смысла устанавливать терминалы. Они боятся, что не смогут получать того дохода, который имеют сейчас. - Система не помешает, но нужно какое-то время для ее изучения, обмен опытом нужен, мы, в принципе, только за, чтобы наличный оборот был меньше, но большой вопрос, получим ли мы тот доход, который имеем сейчас? Никто не может нам этого сказать, - продолжает директор автопарка. Мнения уральцев по поводу внедрения новой системы разошлись. Одни считают, что внедрение системы - идея очень хорошая, другие говорят, что нужно подумать и о кондукторах, ведь они могут лишиться работы. Остается еще очень много вопросов, как у перевозчиков, так и у пассажиров. Где будут изготавливать карточки? Где их можно получить? Как пополнять счет и многие другие. Стоит отметить, что в октябре текущего года алматинские перевозчики заявляли, что с внедрением системы «Онай» они потеряли миллиарды тенге, уральские перевозчики опасаются, что их ждет такая же участь.