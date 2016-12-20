Синоптики прогнозируют, что столбик термометра в ближайшие сутки опустится до -32, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РГП "Казгидромет". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры до -32 градусов в ближайшие сутки. В среду днем ожидается днем - 26, ночью -32 градуса мороза. По области объявлено штормовое предупреждение. Стоит отметить, что утром, 20 декабря, температура воздуха всего -3 градуса.