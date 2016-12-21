Иллюстративное фото из архива "МГ" Решением суда Елжас ТАНЗЕНОВ был признан виновным по статьям 361 ч .2 и 369 ч. 2. Его приговорили к двум годам ограничения свободы. - Прокуратурой района в сентябре этого года было установлено, что по итогам тендера был заключен договор между аппаратом акима Жангалинского сельского округа в лице Елжаса ТАНЗЕНОВА и подрядчиком ИП «СаянСтройСервис» Сертековым по благоустройству площадок многоквартирных жилых домов в поселке Жангала по программе "Развитие регионов", - пояснили в пресс-службе прокуратуры области. - В ходе проверки было выявлено, что работы подрядчиком по данному договору выполнены не в полном объеме. Несмотря на это, Танзенов расплатился с подрядчиком полностью. Сумма ущерба государству составила более 2 млн тенге. Приговор вступил в законную силу.