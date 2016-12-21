В рамках проекта «Религия без терроризма и экстремизма» городская прокуратура провела анализ по видео-, аудиоматериалам и литературе террористического и экстремистского характера. В частности установлено, что электронные версии многих газет, журналов и других СМИ, запрещенных к распространению, хранению и продаже в РК, находились в свободном доступе для интернет-пользователей. Отметим, что реестр электронных версий 695 запрещенных религиозных СМИ размещен на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК http://pravstat.prokuror.kz. - В ходе проверки установлено, что к некоторым ссылкам и электронным адресам любой человек имел свободный доступ и без каких-либо препятствии мог скачивать и читать все опубликованные материалы, - сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. По результатам анализа, органом было направлено требование в Комитет государственного контроля в сфере связи, информатизации и средств массовой информации РК о блокировке данных интернет-ресурсов. - На сегодняшний день 97 интернет-ссылок на таких сайтах как Одноклассники, ВКонтакте, Мэйл.ру, hisb-russia.com, turkiston.infо полностью заблокированы. Кроме этого, на данный момент проводится работа по блокированию 36 интернет-ссылок размещенные на сайтах google.com, youtube.com. Про словам прокуроров, усложняет работу в данном направлении и факт того, что многие религиозные экстримисткие сайты являются международными.