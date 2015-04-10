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Происшествия

В Актобе талой водой затопило десятки дачных домов (фото)

В ночь на 10 апреля на территории садоводческого коллектива «АЗХС-1» ликвидировали стихийное бедствие - около 10 домов затопило, 15 человек эвакуировали, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Дачи расположены близ речки Жинишке, которая в этом году разлилась. Вода в домах, говорят дачники, доходила едва ли не до колен. Всю ночь на «АЗХС-1» работали бригады ДЧС, ситуацию удалось стабилизировать. Угроза подтопления возникла и в близлежащем частном секторе. В народе этот район называют «БАМ». Люди там живут на законных основаниях. Земли они получили под ИЖС, но они тоже никак не защищены от
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В Актобе талой водой затопило десятки дачных домов (фото)
В ночь на 10 апреля на территории садоводческого коллектива «АЗХС-1» ликвидировали стихийное бедствие - около 10 домов затопило, 15 человек эвакуировали, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
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aktobe_mg 3
Дачи расположены близ речки Жинишке, которая в этом году разлилась. Вода в домах, говорят дачники, доходила едва ли не до колен. Всю ночь на «АЗХС-1» работали бригады ДЧС, ситуацию удалось стабилизировать. Угроза подтопления возникла и в близлежащем частном секторе. В народе этот район называют «БАМ». Люди там живут на законных основаниях. Земли они получили под ИЖС, но они тоже никак не защищены от весенних паводков. Говорят, каждый год боятся, что уйдут под воду. Но в отличие от соседних дачников в их дома вода не успела зайти. Тем не менее, люди опасаются, что ночной кошмар снова повторится. - Мы каждый год заранее звоним в противопаводковый штаб, - говорит жительница Актобе Айсулу  ТУРЕБАЕВА . - Приезжает комиссия, смотрит. Но только по факту работают: если вода есть, привозят песок. Но это не спасает нас. Мы до сих пор сидим в страхе. Между тем, в городском акимате сообщили, что все экстренные службы города переведены на усиленный вариант несения службы. В этом году на проведение противопаводковых мероприятий из бюджета выделено 68 млн тенге. Созданы 9 оперативных групп. А вот рассчитывать на компенсацию, говорят чиновники, жители дачных массивов не могут. - До начала паводков мы неоднократно предупреждали, что дачи не предназначены для постоянного проживания. Но все равно люди там остаются, - прокомментировал ситуацию руководитель отдела ЧС акимата г. Актобе Бекболат НУРАШЕВ. - Возмещать ущерб дачникам не будут.
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