В Актобе талой водой затопило десятки дачных домов (фото)

В ночь на 10 апреля на территории садоводческого коллектива «АЗХС-1» ликвидировали стихийное бедствие - около 10 домов затопило, 15 человек эвакуировали, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Дачи расположены близ речки Жинишке, которая в этом году разлилась. Вода в домах, говорят дачники, доходила едва ли не до колен. Всю ночь на «АЗХС-1» работали бригады ДЧС, ситуацию удалось стабилизировать. Угроза подтопления возникла и в близлежащем частном секторе. В народе этот район называют «БАМ». Люди там живут на законных основаниях. Земли они получили под ИЖС, но они тоже никак не защищены от