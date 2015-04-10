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Происшествия

В Атырау сильный ветер сносит отделку домов

В результате сильных порывов ветра была сорвана отделка с многоэтажного дома в мкр. "Авангард". Куски отвалившегося цемента свалились прямо на припаркованную рядом с домом машину, к счастью, обошлось без жертв. 9 апреля специалисты службы ЧС произвели демонтаж наружной теплоизоляционной обшивки в многоэтажном доме в микрорайоне «Нурсая» из-за возникшей угрозы для здоровья и жизни людей. Для проведения этой работы были привлечены десять сотрудников службы ЧС и 4 единицы специализированной техники. По информации пресс-службы департамента ЧС, в будущем вопрос состояния жилых домов в городе Атырау
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В Атырау сильный ветер сносит отделку домов
В результате сильных порывов ветра была сорвана отделка с многоэтажного дома в мкр. "Авангард".
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 Куски отвалившегося цемента свалились прямо на припаркованную рядом с домом машину, к счастью, обошлось без жертв. 9 апреля специалисты службы ЧС произвели демонтаж наружной теплоизоляционной обшивки в многоэтажном доме в микрорайоне «Нурсая» из-за возникшей угрозы для здоровья и жизни людей. Для проведения этой работы были привлечены десять сотрудников службы ЧС и 4 единицы специализированной техники. По информации пресс-службы департамента ЧС, в будущем вопрос состояния жилых домов в городе Атырау будет вынесен на рассмотрение заседания комиссии в областном акимате.
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сильный ветер

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